США лишили экспортных привилегий Аэрофлот, Utair и Azur air

7 апр. 19:28

Министерство торговли США вводит экспортные ограничения, распространяющихся на российский авиакомпании "Аэрофлота", Utair и Azur air.

Ведомство "распорядилось отменить экспортные привилегии в отношении трех российских авиакомпаний "Аэрофлота", Utair и Azur air". "Это связано с продолжающимися нарушениями с их стороны мер по экспортному контролю, введенные Минторгом США", - говорится в сообщении.

Распоряжение министерства будет действовать 180 дней, а затем может быть продлено.

В Минторге США считают, что перевозчики при совершении авиарейсов использовали самолеты, подпадающие под ограничения, принятые ранее против РФ Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли, речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах.