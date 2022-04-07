С "Анжи" сняли шесть очков

7 апр. 19:08

С махачкалинского футбольного "Анжи" сняли шесть очков за невыплату задолженности бывшим игрокам команды Георгию Лории и Дмитрию Белорукову. Соответствующее решение было принято на состоявшемся 7 апреля заседании палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров.

"Удовлетворить четвертое заявление футболиста Георгия Лории о применении санкций в отношении ФК "Анжи" в связи с неисполнением решения палаты от 9 октября 2018 года, а также четвертое заявление футболиста Дмитрия Белорукова о применении санкций в отношении ФК "Анжи" в связи с неисполнением решения палаты от 5 марта 2019 года", - сказано в заявлении.

Решение о снятии трех очков принято в отношении обоих заявлений, поэтому в сумме с "Анжи" будет снято шесть очков.

Напомним, после 23 туров "Анжи" занимает пятое место в Олимп-Первенстве ФНЛ2 в группе 1. В активе махачкалинской команды 39 очков.