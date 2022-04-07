Участие России в СПЧ ООН приостановлено

7 апр. 18:57

Генеральная ассамблея ООН приостановила деятельность России в Совете ООН по правам человека.

Как сообщает РИА Новости, за принятие данной резолюции, проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58.

Проект резолюции подготовил ряд стран Запада, включая США, Украину, Латвию. Подчеркивается, что данный шаг предпринимается из-за спецоперации России на территории Украины.

Согласно резолюции, Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом Генассамблея может "пересмотреть решение в случае необходимости".