Казахстан отказался присоединяться к антироссийским санкциям

7 апр. 18:41

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Нур-Султане не собирается присоединяться к санкциям против России и ущемлять ее интересы.

Он напомнил, что Казахстан выступает против применения санкций в качестве инструмента давления в межгосударственных отношениях, кроме санкций, наложенных резолюциями СБ ООН. По его словам, применение любых таких действий не решит международные споры и конфликты.

"Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - цитирует Тлеуберди РИА Новости.