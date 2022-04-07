Пентагон разочарован отсутствием контактов с Минобороны России

7 апр. 18:43

Глава Пентагона Ллойд Остин разочарован тем, что министерство обороны России в последнее время не идет на контакт.

По его словам, с середины февраля он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли пытался идти на контакт с российскими коллегами, чтобы убедиться, что диалог сохраняется. "Однако мы не добились большого успеха, так как россияне не отвечали", - цитирует Остина ТАСС.

При этом он отметил, что они продолжат идти на контакт с Минобороны РФ. "Считаю, что у нас есть возможность говорить с руководством [ВС и Минобороны России]", - заключил глава Пентагона.