Генсек НАТО: санкции против России беспрецедентны, но…

7 апр. 18:33

Введенные Западом санкции против России беспрецендентны, при этом давление будет продолжено, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал по итогам заседания глав МИД стран альянса в четверг в Брюсселе.

"Министры обсудили будущее отношений с Россией. Санкции, которые ввели союзники по НАТО и наши партнеры, беспрецедентные… Мы должны скоординировано продолжить давление", - заявил Столтенберг.

Кроме того, министры пришли к согласию, что следующая стратегическая концепция НАТО, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в июне этого года, "должна ответить на вопрос о будущих отношениях с Россией", добавил он.