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Генсек НАТО: санкции против России беспрецедентны, но…

Генсек НАТО: санкции против России беспрецедентны, но…

Введенные Западом санкции против России беспрецендентны, при этом давление будет продолжено, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал по итогам заседания глав МИД стран альянса в четверг в Брюсселе.

"Министры обсудили будущее отношений с Россией. Санкции, которые ввели союзники по НАТО и наши партнеры, беспрецедентные… Мы должны скоординировано продолжить давление", - заявил Столтенберг.

Кроме того, министры пришли к согласию, что следующая стратегическая концепция НАТО, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в июне этого года, "должна ответить на вопрос о будущих отношениях с Россией", добавил он.

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