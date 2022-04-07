Новак: Европе сложно отказаться от российского угля

7 апр. 18:16

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что странам Европы, который сильно зависимы от российского угля, будет трудно отказаться от него одномоментно.

"Есть страны, которые сильно в своем импорте используют российский уголь, есть страны, у которых небольшой процент. Везде ситуация разная. Где большая зависимость, на мой взгляд, трудно будет одномоментно отказаться от поставок российского угля", - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия предложила очередной пакет санкций в отношении России, включающий и запрет на импорт российского угля.