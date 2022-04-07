Кубань останется гарантом продовольственной безопасности России

7 апр. 18:16

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал поручение российского лидера о выделении аграриям более 150 млрд рублей на льготные кредиты.

"Эти необходимые и своевременные решения позволят Кубани и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности России", - заявил Кондратьев.

По его словам, у аграриев есть все необходимое для высоких урожаев, а ограничения на экспорт позволят сдержать цены. "Сегодня в крае продолжается весенняя посевная кампания. Наши аграрии обеспеченны всем необходимым для высоких урожаев - семенами, техникой и горюче-смазочными материалами. Для них доступны льготы и субсидии, а введенные ограничения на экспорт позволят сдержать ценовую политику, обеспечить продукцией и жителей края, и соседние регионы", - рассказал кубанский губернатор.

В текущего году на господдержку сельского хозяйства предусмотрено более 10 млрд рублей, отметил Кондратьев.

Краснодарский край - лидер России в аграрном производстве, в 2021 году в регионе были собраны рекордные урожаи.