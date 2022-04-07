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НАТО увеличит поддержку Украины и Грузии

НАТО увеличит поддержку Украины и Грузии

Страны-члены НАТО приняли решение расширить поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса после встречи министров иностранных дел стран-членов альянса.

"Союзники также пришли к единому мнению, что необходимо помочь странам-партнерам, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговине укрепить обороноспособность, чтобы убедиться в их способности защитить себя", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 6-7 апреля в Брюсселе проходит двухдневная министерская встреча стран НАТО.

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