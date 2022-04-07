7 апр. 17:48

ЗАГ: Латвия на год прекратит выдачу ВНЖ россиянам

Парламент Латвии запретил до 30 июня 2023 года выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Беларуси, пишет портал Sputnik.

В конце марта агентство LETA сообщало, что комиссия сейма Латвии поддержала данное решение.

"Сейм единогласно утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Беларуси, а также полностью исключающие возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции", - сказано в сообщении портала.

Стоит добавить, что поправки были внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. За законопроект никто не проголосовал против и не воздержался.