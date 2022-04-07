Страны G7 решили запретить инвестиции в экономику России и дальше отсоединять российские банки от глобальной системы

7 апр. 18:05

Согласно заявлению G7, лидеры "семерки" решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики.

"Мы (лидеры G7) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики. Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

В заявлении отмечается, что страны G7 намерены ускорить планы по сокращению зависимости от российской нефти и угля.

Также страны "группы семи" "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы", введут дополнительные санкции против оборонно-промышленного комплекса России.

"Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в сообщении.

Также в G7 планируют продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников".