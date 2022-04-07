США закроют канал связи с Москвой по кибербезопасности

7 апр. 17:37

Замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил, что США закрывают канал связи с Россией по кибербезопасности в одностороннем порядке.

По его словам, Россия направила США в феврале текущего года предложения начать разработку совместных мер по защите от хакерских атак на объекты критической инфраструктуры обоих государств после пресечения деятельности хакерской группировки REvil. До этого стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры России и США.

"Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - приводит слова Храмова ТАСС.