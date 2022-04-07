Новак: спрос на нефть растет

7 апр. 17:32

Нефтегазовая отрасль России работает в штатном режиме, а с существующими проблемами получится справиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Проблемы, которые есть на сегодняшний день - с учетом принимаемых мер мы обязательно справимся. Хочу отметить особо, что сегодня наши и электроэнергетическая отрасль, и нефтегазовая отрасль работают в штатном режиме", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что спрос на нефть есть, а ситуация на рынке стабильная. "Сегодня на рынке мы видим: растет спрос на нефть и нефтепродукты, потому что допандемийный уровень восстанавливается, тем более летний спрос. Поэтому в рамках сделки ОПЕК+, того совещания, которое состоялось недавно, было принято решение продолжать наращивать добычу странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки. И, на мой взгляд, ситуация сейчас стабильная, цены отражают текущую ситуацию", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Новака, особых проблем, в связи "с изменением логистических цепочек, санкционными ограничениями, особенно финансового характера и расчетами" нет.