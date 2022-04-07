Матвиенко: экономика России в безопасности

7 апр. 17:03

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что уверена российская экономика находится в безопасности и сможет преодолеть последствия любых санкций.

"Выступление Михаила Мишустина в Государственной Думе сегодня еще раз подтвердило мою убежденность в том, что наша экономика в безопасности. А значит, и наше государство, общество. Уверена, мы преодолеем последствия всех санкций", - отметила Матвиенко в своем Telegram-канале.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Речь в том числе шла о предпринимаемых шагах по преодолению санкционного давления.

Мишустин отметил, что в течение двух лет пандемии экономика России росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых странах.

"Мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику", - заявил он.

Также премьер констатировал, что Запад развернул против России настоящую экономическую войну. От конструктивного взаимодействия правительства РФ и парламента "зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию".