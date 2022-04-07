Источник сообщил о задержании женщины с самодельной гранатой в Ингушетии

7 апр. 16:52

Правоохранители задержали жительницу Назрани, в доме у нее найдена самодельная ручная граната, рассказал информированный источник.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий по адресу ее проживания изъято самодельное взрывное устройство дистанционного действия с поражающими элементами", - цитирует его "Интерфакс".

Источник добавил, что женщина водворена в ИВС, открыто уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По его данным, в 2016 году ее осудили на 6,5 лет за участие в НВФ, незаконное хранение оружия и насилие в отношении представителя власти.

Источник отметил, женщина была вдовой одного из ликвидированных боевиков, она оказывала бандитам помощь, выступала в качестве связника и вербовала девушек для участия в НВФ. Во время задержания в 2015 году она атаковала стражей правопорядка и собиралась использовать против них самодельную бомбу.