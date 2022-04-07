Мишустин пообещал увеличение социальных выплат, пенсий и МРОТ

7 апр. 16:42

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, несмотря на то, что властям удалось остановить панику в магазинах, рост цен в России продолжается и в этих условиях важно поддержать граждан.

"По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", - сказал глава правительства.