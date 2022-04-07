Международные резервы России выросли на $2,1 млрд

7 апр. 16:25

Российские международные резервы за неделю увеличились на $2,1 млрд, следует из материалов Центрального Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили $606,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,1 млрд, или на 0,3%", - цитирует сообщение регулятора ТАСС.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.