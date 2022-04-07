Россия готова к миру, но Украина тянет переговоры

После событий в Буче в начале апреля украинская делегация ужесточила свой тон по переговорам с Россией. Если раньше Киев был готов к компромиссу и принял все требования Москвы, то теперь администрация Владимира Зеленского взяла курс на отход от стамбульских договоренностей.

Спустя чуть больше месяца после начала военной спецоперации России на Украине на дипломатическом треке наметился определенный прогресс. 29 марта в Стамбуле делегации двух стран пришли к промежуточному соглашению. Россия прекратила военные действия на киевском и черниговском направлениях, чтобы создать благоприятный фон для переговоров. Со своей стороны, Украина согласилась на ряд существенных уступок.

В частности, делегация во главе с Давидом Арахамия дала согласие на внеблоковый статус (невступление в НАТО) Украины, неразмещение военных баз иностранных государств на Украине и отказ от военных учений с ними. Киев также пообещал не возвращаться к попыткам силового "возврата" Донбасса и Крыма.

Российская делегация вернулась с пакетом предложений Киева в Москву, и военная операция РФ действительно в указанных районах остановилась. Для окончательного соглашения с участием лидеров стран оставалось полшага – признание Киевом независимости ДНР и ЛНР, и Крыма частью России. Глава МИД РФ Сергей даже заявил о готовности администрации Владимира Зеленского пойти на эти условия.

Однако со временем стало ясно, что развить этот дипломатический успех не представляется возможным. Украинская сторона замедление российской военной операции расценила как "сдачу позиций". Радикальные силы на Украине заявили о желании довести дело до "победного конца". А когда украинские СМИ представили миру тела 300 человек в Буче, Киев ужесточил тон и заявил о необходимости призвать к ответу тех, кто виновен в "военных преступлениях". Российское минобороны назвало события в Буче провокацией и фальсификацией со стороны украинских силовиков.

После непродолжительного затишья на дипломатическом направлении стало ясно, что Украина взяла курс на торможение переговоров. Лавров сначала обвинил Вашингтон (который ужесточил санкционное давление вместе с ЕС против России) в подталкивании ВСУ к продолжению военных действий. Сегодня глава российского МИД заявил, что Киев отказался от некоторых договоренностей, достигнутых в Стамбуле. "Украина вчера представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле", - отметил Лавров.

По словам министра, речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Если в Стамбуле украинская делегация согласилась, что гарантии не распространяются на Крым и Севастополь в обмен на нейтралитет Украины, то "в новом варианте договора этот пункт отсутствует". Кроме того, Лавров назвал неприемлемым предложение офиса Зеленского обсуждать статус Крыма и Донбасса на возможной встрече украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вопреки деструктивной позиции Киева, Москва все еще открыта к переговорам. Россия "продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации", добавил Лавров. Это намерение подтвердил ранее и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 апреля объявил, что Россия готова завершить спецоперацию на Украине через переговоры. "Мы заинтересованы в том, чтобы президент Украины согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - сказал Песков.

В сухом остатке, если украинская делегация пойдет на компромисс на переговорах с российскими коллегами, то встреча Путина и Зеленского состоится, и будет подписано соглашение. Для этого Украине необходимо решиться на отказ от претензий на Крым и ЛДНР. Насколько офис Зеленского готов на такой важный шаг, зависит от ряда факторов. Во-первых, желания и смелости самого украинского президента. Во-вторых, степени санкционного давления Запада на Россию и финансово-военной помощи Украине, что лишь срывает переговоры. И в-третьих, от успешности спецоперации РФ на донбасском и причерноморском направлении, которая может вынудить Киев пойти на соглашение в статусе капитулянта.