Лев Спивак: Азербайджан и Израиль связывает взаимовыгодное партнерство

7 апр. 16:11

Сегодня Азербайджанская Республика и Государство Израиль отмечают 30-летие установления дипломатических отношений – это событие произошло 7 апреля 1992 года, спустя 3,5 месяца после признания Израилем независимости Азербайджана. О том, какой путь прошли два государства за эти годы, "Вестник Кавказа" побеседовал с президентом международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Львом Спиваком.

"Я думаю, этот путь не так просто измерить. Потому что в те дни 30 с лишним лет назад, когда Израиль признал независимость Азербайджана, а затем открыл посольство в Баку, у нас в стране мало кто понимал, что такое Азербайджанская Республика, за исключением 2-3 политиков. В первые годы азербайджанского суверенитета двусторонние отношения развивались только на межправительственном уровне и не выходили за пределы межгосударственных контрактов и договоренностей", - прежде всего отметил Лев Спивак.

"Лишь на середине этого пути, спустя 15 лет после установления дипломатических отношений, Израиль начал устанавливать связи с Азербайджаном и на других уровнях. Я говорю и о коммерческих связях частного бизнеса, и о культурных связях, о взаимных поездках артистов, писателей, художников. В Азербайджане люди стали лучше узнавать Израиль, израильтяне стали лучше узнавать Азербайджан", - поведал он.

"Недаром в этом году не только 30 лет межгосударственным связям, но и 15 лет существования нашей организации "АзИз" - юбилей будет 12 апреля. В связи с этим мы готовим ряд мероприятий, которые пройдут в Азербайджане начиная со следующей недели, совместно с музыкальной академией АР, нашим посольством и министром диаспоры Азербайджана ", - рассказал президент "АзИз".

"Таким образом, с годами отношения Азербайджана и Израиля становились все ближе и ближе. Сегодня уже ни для кого не секрет, что в них входят и тесное военное сотрудничество, и тесное сотрудничество в нефтегазовом бизнесе. Могу сказать, что ожидается один очень серьезный совместный проект по линии Азербайджан-Израиль-Турция. Буквально в течение нескольких месяцев мы станем свидетелями его объявления, не зря президент Израиля ездил в Турцию спустя столько лет холодных отношений", - анонсировал Лев Спивак.

"Необходимо отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев очень сильно помогает Израилю в его международной политике в плане выстраивания отношений с другими государствами. И если на первых порах становления Азербайджана Израиль помогал ему, то сегодня речь идет не об односторонней помощи, а о взаимовыгодном партнерстве и взаимопомощи на всех уровнях и во всех областях, что, конечно, не может не радовать", - заключил он.