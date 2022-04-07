Производитель Pepsi ищет способ, как остаться в России

7 апр. 15:59

Один из крупнейших производителей напитков в России PepsiCo изучает возможности развития после приостановки продаж в России Pepsi, Mirinda и 7UP. Компания думает над созданием новых напитков специально для России, которые будут выпускаться под другими названиями и в другой упаковке.

По словам источника, чтобы остаться в России, PepsiCo может создать линейку продукции New Cola. Например, напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz. Также в PepsiCo рассматривают возможность расширения ассортимента местного бренда "Русский дар" за счет лимонадов с разными вкусами.

Согласно предварительной информации на заводах PepsiCo в России остался запас сырья для разлива продукции на несколько месяцев. В это время компания будет изучать варианты для загрузки производства. Вероятно, компания изменит рецептуру напитков, чтобы новые продукты не ассоциировались со старыми, пишет "Ъ".