Токаев назначил акима Атырауской области

7 апр. 15:45

Акимом Атырауской области стал Серик Шапкенов, такой указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говорится на сайте Акорды.

Нового акима представил премьер-министр Алихан Смаилов. Он напомнил, что Шапкенов занимал пост акима Атырау, был первым заместителем акима Атырауской области.

"Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач", - цитирует главу правительства Sputnik Казахстан.