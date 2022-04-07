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Токаев назначил акима Атырауской области

Токаев назначил акима Атырауской области

Акимом Атырауской области стал Серик Шапкенов, такой указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говорится на сайте Акорды.

Нового акима представил премьер-министр Алихан Смаилов. Он напомнил, что Шапкенов занимал пост акима Атырау, был первым заместителем акима Атырауской области.

"Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач", - цитирует главу правительства Sputnik Казахстан.

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