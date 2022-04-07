Часть жителей Дагестана получит компенсацию за газовое оборудование

7 апр. 15:43

Жители Дагестана, которые имеют право на льготы, получат компенсационные выплаты за приобретение внутридомового газового оборудования, информирует пресс-служба правительства региона. Уточняется, что для этого в бюджете региона предусмотрено порядка 100 млн рублей.

"Собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. В бюджете республики на эти цели будет предусмотрено порядка 100 миллионов рублей. Соответственно, поддержку должны получить более одной тысячи льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты через МФЦ или сайт госуслуг смогут получить ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, участвующие в программе социальной газификации.