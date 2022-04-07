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Часть жителей Дагестана получит компенсацию за газовое оборудование

Часть жителей Дагестана получит компенсацию за газовое оборудование

Жители Дагестана, которые имеют право на льготы, получат компенсационные выплаты за приобретение внутридомового газового оборудования, информирует пресс-служба правительства региона.  Уточняется, что для этого в бюджете региона предусмотрено порядка 100 млн рублей.

"Собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. В бюджете республики на эти цели будет предусмотрено порядка 100 миллионов рублей. Соответственно, поддержку должны получить более одной тысячи льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты через МФЦ или сайт госуслуг смогут получить ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, участвующие в программе социальной газификации.

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