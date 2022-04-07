Мишустин: стоимость жизненно важных лекарств почти не изменилась

7 апр. 15:20

Глава российского правительства Михаил Мишустин, комментируя ситуацию с лекарствами в стране, заявил, что она контролируется через систему маркировки.

По его словам, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте. "Ситуация с лекарствами делится на две части – это жизненно важные и все остальные. На жизненно важные мы контролируем цены через систему маркировки: видим и цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки", - сказал он, отметив, что препараты первой категории "практически не подорожали, там до 5%".

"Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, это так же объясняется субстанциями и логистикой", - пояснил премьер, выступая с правительственным отчетом в Госдуме.

Мишустин также подчеркнул, что правительство в полном объеме сохранило расходы на лекарственное обеспечение льготным категориям.