В Тбилиси завтра открывается Пасхальная выставка

7 апр. 15:14

Трехнедельная Пасхальная выставка стартует завтра на "Базаре на Орбелиани" в Тбилиси, она будет проходить до 24 апреля, сообщают организаторы.

В первую неделю на выставку представят изделия ручной работы и керамику для любителей красивых и уникальных вещей.

На второй неделе на Орбелиани приедут фермеры со всей Грузии: они будут продавать деревенские яйца, эндро (растение, корнями которого красят яйца) и прочие деревенские продукты для пасхального стола.

Третья неделя будет посвящена пасхальным куличам, передает Sputnik Грузия.

В программу ярмарки войдут и приятные развлечения, в том числе посадка джеджили (свежая весенняя травка, которой украшают дом в пасхальные дни) и "древо желаний".