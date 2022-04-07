В Тбилиси завтра открывается Пасхальная выставка

Трехнедельная Пасхальная выставка стартует завтра на "Базаре на Орбелиани" в Тбилиси, она будет проходить до 24 апреля, сообщают организаторы.
В первую неделю на выставку представят изделия ручной работы и керамику для любителей красивых и уникальных вещей.
На второй неделе на Орбелиани приедут фермеры со всей Грузии: они будут продавать деревенские яйца, эндро (растение, корнями которого красят яйца) и прочие деревенские продукты для пасхального стола.
Третья неделя будет посвящена пасхальным куличам, передает Sputnik Грузия.
В программу ярмарки войдут и приятные развлечения, в том числе посадка джеджили (свежая весенняя травка, которой украшают дом в пасхальные дни) и "древо желаний".