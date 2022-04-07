От кого "спасала" Армению оппозиция, как правительство повлияло на работу Зангезурского медно-молибденового комбината, почему сбежал экс-глава полиции - Анализ армянских СМИ за 1-7 апреля

Еще до встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей накануне в Брюсселе, парламентская оппозиция инициировала митинг на площади Свободы – для спасения Армении. Ожидалось, что встреча Пашинян – Алиев состоится в Москве: еще несколько недель назад армянский премьер анонсировал официальный визит в Москву 9 апреля, однако встреча была отложена,- пишут армянские СМИ.

Оппозиция пыталась защитить Армению от "российских санкций"

Основной стержень митинга, прошедшего в Ереване для "защиты от российских санкций", был обеспечен Республиканской партией Армении (РПА), хотя блок "Армения" также приложил к этому достаточно усилий. Поэтому неудивительно, что знаковой персоной на нем стал третий президент страны Серж Саргсян - "способный на длительную борьбу, трудолюбивый и последовательный", - читаем в газете "Грапарак".

"А вот отсутствие и заметная пассивность Роберта Кочаряна постепенно вытесняют его из состава лидеров оппозиции. Хотя многие считают, что пока бывшие президенты остаются на арене, Никол Пашинян будет находиться у власти, и оппозиции не удастся достичь успеха. Они уверены, что ситуация в стране изменится тогда, когда экс-президенты объявят об уходе с политической арены и уступят свое место молодым", - отмечает газета. "То, что встреча лидеров Азербайджана и Армении пройдет 6 апреля в Брюсселе, стало неожиданностью также для России. Кстати, российским визитам Пашиняна всегда предшествовал визит в какую-нибудь европейскую страну – Литву, Бельгию, Францию. Затем следовала эскалация на границе – Россия "наказывала" Пашиняна, оказываясь от обязанности защищать наши границы. Теперь у оппозиции есть опасения, что в Брюсселе будут достигнуты важные договоренности и в результате этого санкции России в отношении Армении в этот раз будут более тяжелыми, посему решила предотвратить это", - пишет издание. И тут же делает шаг назад: "Пашинян ясно дал понять, что есть только один способ избежать войны – сдаться Азербайджану". И поясняет: "На заседании правительства Никол Пашинян, говоря о возможности нападения Азербайджана, ни слова не сказал о том, предпринимает ли его правительство какой-либо шаг для противодействия этому. Он пожаловался на русских, которые позволяют нашему врагу наглеть, дал понять, что Запад не выполняет свои обязательства, безразличен, представил коварные цели и шаги агрессора, но ни слова о том, что делают власти Армении для противодействия этому. Он ясно дал понять гражданам Армении, что есть только один способ избежать войны – сдаться Азербайджану, выполнив все его предусловия, а также подписать унизительный мирный договор", - пишет газета.

Работе Зангезурского медно-молибденового комбината мешает правительство?

После появления в Зангезурском медно-молибденовом комбинате (ЗММК) новых акционеров и "вступления в долю" правительства в числе других проблем возникли также проблемы производства и сбыта, - пишет газета "Паст".

"В крупнейшей горнодобывающей компании Армении за последние месяцы зафиксирован спад производства: вместо прежних 750-800 т сейчас экспортируется 300-350 т концентрата. По убеждению экспертов, эта проблема в первую очередь связана с недостатком управленческих кадров. Для экспертов сферы как минимум странно, что одного и того же человека назначают директором ряда предприятий, находящихся в подчинении ЗММК. Это - показатель профессионального и кадрового голода, и очевидно, что один и тот же человек не может эффективно управлять, к примеру, и гостиницей, и заводом, и фондом, и другими объектами. Среди специалистов сложилось мнение, что, возможно, когда новые акционеры рассматривали издалека управление ЗММК и видели здесь только деньги, им казалось, что деятельность комбината организовать вовсе не сложно. Однако сейчас, оказавшись в центре этих работ, новый директор ЗММК Поман Худолий, говорят, очень быстро превратил соответствующий европейскими стандартами ЗММК в новое месторождение Зода. Кстати, наши источники утверждают, что склады комбината переполнены, есть серьезнейшие проблемы с логистикой и связанная с ней цепочка. Один из экспертов отметил в беседе с нами, что упомянутые проблемы намного серьезнее и важнее, чем можно представить, имея об этом просто ограниченные знания", - пишет автор публикации.

Владимир Гаспарян обвел вокруг пальца армянских следователей

Обвиняемый по уголовному делу, рассматриваемому в Антикоррупционном комитете, бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян покинул страну, - читаем в газете "Жоховурд".

"Как известно, 13 января 2022 года Антикоррупционный комитет, рассматривая дело о коррупционном преступлении, инкриминируемом бывшему начальнику полиции Владимиру Гаспаряну, завершил предварительное следствие и направил его прокурору для отправки в суд. Генерал-лейтенант, 18 лет занимавший высокие должности в правоохранительной системе, согласно обвинению, легализовал полученные преступным путем свыше 2 млрд драмов или $4 млн. Гаспарян дал подписку о невыезде из страны, но 18 января в надзорном органе заявили о том, что дело экс-начальника полиции Генпрокуратура с соответствующими указаниями направила обратно для проведения дополнительного расследования. И пока Антикоррупционный комитет проводит дополнительное расследование, и даже более того - в суде общей юрисдикции Еревана в отношении экс-начальника полиции Армении рассматривается еще одно уголовное дело, судебная система позволяет последнему покинуть страну.

Согласно нашим сведениям, Гаспарян находится в Москве. Данную информацию мы попытались уточнить в Генпрокуратуре, где нам сообщили о том, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы полиции относительно временного снятия ограничения на выезд в отношении последнего с целью получения лечения за границей. В ходе обсуждения ходатайства в суде прокурор возразил и выразил несогласие по части данного процесса. По сути, Генпрокуратура подтвердила нашу информацию, отметив, что они были против этого решения, но начальника полиции больше нет в стране", - возмущается газета.

Грачье Саркисяну не удается утвердиться в должности мэра Еревана

Мэр Еревана Грачья Саркисян, особенно на заседаниях Совета старейшин и процедурных совещаниях последнего времени, как говорят в мэрии полушутя-полусерьезно, изображает себя "мальчиком из кино" - говорит со всеми не только с претензиями, но и с высокомерием, цинизмом и сарказмом, - пишет газета "Паст".

"Такое поведение Саркисяна, в первую очередь, обусловлено стремлением самоутвердиться, показать всем, что именно он – мэр армянской столицы. Это считается комплексом "английской королевы". Дело в том, что после его "назначения" мэром он фактически сорвал процесс управления муниципалитетом, провалил почти все сферы, что, впрочем, время от времени пытается свалить на других. Вчера, например, Саркисян озвучил обвинения в "целевом провале". В то же время, по нашим данным, мэра раздражает перспектива бесправной "королевы" и строгого временного статуса, поэтому он старается обеспечить имидж сильного градоначальника. Однако и это не помогает, поскольку все прекрасно знают, кто на самом деле "смотрящий" в столице", - отмечает издание.

Однопартийцы удивлены поведением Арарата Мирзояна

В правящей парламентской фракции "Гражданский договор" уже длительное время обсуждается поведение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, - читаем в газете "Жоховурд".

"Членам команды непонятны поведение и поступки Мирзояна. Он полностью изолировался, ни с кем не поддерживает близких отношений, можно сказать, находится в прямом контакте только с Николом Пашиняном. Он ни с кем не общается, в том числе со старыми друзьями. Безразличен даже к тем, с кем работал в парламенте, считал своей командой и общался каждый день", - рассказал собеседник издания. "Некоторые депутаты "Гражданского договора" сравнивают жестоко избитого после 9 ноября Мирзояна с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, который прервал отношения со всеми и не отвечал на звонки. "Никто из нас не понимает, чего хочет Арарат Мирзоян. Хочет ли он перейти на другую должность или приспособился к МИД. Он отказывается даже от дружеских встреч в формате "no Politics"", - сообщил источник газеты.

Рынок электроэнергии Армении ждут реформы

Пятого апреля в гостинице "Армения Марриотт" прошло мероприятие, посвященное презентации программы реформирования и либерализации электроэнергетического рынка, - пишет газета "Паст". "Вообще, о либерализации этой сферы говорится постоянно. Тема наиболее активно обсуждается на фоне повышения тарифов на электроэнергию. Как передают наши источники, армянский потребитель и, тем более бизнес, наконец, получат возможность выбора собственного поставщика электроэнергии. По мнению специалистов, в результате либерализации рынка появится возможность снизить цену 1 кВт/ч. Начало процесса демонополизации фактически началось с 1 февраля этого года, что позволит либерализовать рынок электроэнергии, открыть двери перед новыми игроками и предоставить более удобные условия малым производителям, таким как например ГЭС и солнечные станции. В то же время эксперты сферы надеются, что не столкнутся в очередной раз с бездарной демонополизацией, в частности - с дележом рынка между узким кругом заинтересованных лиц", - пишет издание.

МЧС Армении раздирает коррупция

Министерство чрезвычайных ситуаций Армении лихорадит: за несколько дней в рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела сотрудники СНБ доставили на допрос в комитет около 150 сотрудников министерства, - читаем в газете "Жоховурд". "Орган предварительного следствия не уточняет, зачем сотрудники МЧС или министр были вызваны на допрос, однако изданию стали известны интересные подробности уголовного дела. В частности, чиновники МЧС занимались коррупционными сделками при назначении на должности разных людей, и эта цепочка доходит до министра Андраника Пилояна. Более того, в уголовном деле есть эпизоды, когда например, кого-то назначали на должность, и этот человек "благодарил" покровителей золотыми изделиями и другие подарки. Обыск, проведенный в доме министра Андраника Пилояна, выявил отопительный котел, который, по предварительной версии, учтен на балансе МЧС, но удивительным образом "перекочевал" в дом министра. Примечательно, что Андраник Пилоян был отправлен в отпуск на 14 дней, а затем был задержан: ему уже предъявлено обвинение", - пишет автор публикации.