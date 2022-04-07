Из российского бюджета выделят 4 млрд рублей на создание модульных гостиниц

7 апр. 14:59

В России на строительство модульных отелей выделят 4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом в ходе доклада в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Еще будет выделено 4 млрд рублей из нашего федерального бюджета на строительство модульных отелей, их, по-моему, около 50 на 2,5 тыс номеров", - цитирует главу правительства ТАСС.

Он также подчеркнул, что в последние годы отмечается высокий спрос на туристические поездки по России. А любое расширение предложения - это снижение цены, добавил Мишустин.