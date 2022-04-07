Лукашенко призвал подключить Беларусь к переговорам между Россией и Украиной

7 апр. 14:46

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил заседании Совета безопасности страны, что Минск должен участвовать в переговорах между Россией и Украиной.

Он пояснил, что никаких переговоров без участия Беларуси быть не может, поскольку все события сейчас разворачиваются "за забором страны" и они серьезнейшим образом влияют на республику.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - цитирует белорусского лидера "Ъ".