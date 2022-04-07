Гамкрелидзе: ВОЗ может заявить о завершении пандемии в этом году

7 апр. 14:42

Всемирная организация здравоохранения может объявить текущий год годом завершения пандемии коронавируса, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузия Амиран Гамкрелидзе.

Он обратил внимание на то, что в Грузии впервые за 1,5 года за сутки не произошла ни одна смерть от коронавируса. Ведущие международные институции уверены, что нынешняя эпидстабилизация продолжится и в будущем.

"Всемирная организация здравоохранения не объявляла пандемию завершенной, но ее острая фаза, как говорится в стратегическом документе, завершается. По большей вероятности, если в биологии этого вируса не произойдет нечто экстраординарное, то в этом году ВОЗ объявит пандемию завершенной", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Напомним, ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года.