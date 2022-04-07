Жительница Ингушетии похитила у государства почти 4 млн рублей на несуществующее увечье

7 апр. 14:34

В Ингушетии передано в суд уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры республики.

"По версии следствия, злоумышленница в 2010 году представила в региональное отделение Фонда социального страхования России по Республики Ингушетия подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья", - говорится в нем.

На основании этих документов обвиняемая 11 лет незаконно получала единовременную и ежемесячные страховые выплаты. Всего она "заработала" более 3,9 млн рублей.

На имущество женщины наложен арест, уголовное дело передано в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.