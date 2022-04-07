Карантин по сибирской язве начал действовать в Карабудахкентском районе

7 апр. 14:13

\В части Карабудахкентского района, вокруг очага сибирской язвы у домашнего скота, введен карантин, соответствующий указ издал глава Дагестана Сергей Меликов.

Ограничительные мероприятия вводятся на территории личного подсобного хозяйства в селе Кака-Шура Карабудахкентского района до 21 апреля.

Этот участок запрещается посещать посторонним лицам, кроме персонала, выполняющего технологические операции. Нельзя также ввозить на эту территорию и вывозить оттуда скот.

Указ также определяет угрожаемую зону - она расположена в радиусе 5 км от неблагополучного очага, передает "Интерфакс".