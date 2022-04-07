Страны G7 усилят давление на Россию дополнительными санкциями

7 апр. 14:05

Страны "Большой семерки" (G7) будут поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью дополнительных санкций. Об этом говорится в заявлении, принятом 7 апреля на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки", которая состоялась на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Вместе с международными партнерами Группа семи будет поддерживать и усиливать давление на Россию путем введения скоординированных дополнительных ограничительных мер", - сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что G7 будет работать над тем, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом.

Кроме того, "Большая семерка" выразила готовность оказания дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.