Почти миллион туристов побывали в Карачаево-Черкесии в этом году

7 апр. 14:02

Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии за первые три месяца текущего года составил почти миллион человек, рассказали в министерстве туризма и курортов КЧР.

По словам чиновника, речь идет о 982,3 тысячах туристов, что на 2% больше аналогичного показателя за прошлый год.

"Традиционно у гостей республики популярны курорты Домбай, Архыз, Медовые водопады и Тебердинский национальный парк. Только за первый квартал этого года Архыз посетили свыше 523,7 тыс человек, Домбай - более 378,6 тыс человек, Медовые водопады - около 80 тыс туристов", - цитирует представителя Минтуризма "Интерфакс".

Он пояснил, что турпоток в регион растет благодаря постоянному развитию туристической отрасли, включающему строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.