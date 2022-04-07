В Пятигорске "заминировали" четыре школы и два вуза

7 апр. 14:01

В Пятигорске из-за сообщений о минировании эвакуировали учащихся и сотрудников четырех школ и двух высших учебных заведений, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, уточнив, что в настоящее время здания обследуют сотрудники правоохранительных органов.

"Поступили вызовы о минировании 5, 1, 12, и 31 школ, Пятигорского государственного университета и Пятигорского медико-фармацевтического института. Идет эвакуация, специалисты проводят проверку", - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что из-за подобных сообщений проводилась эвакуация железнодорожного и автовокзала. После проверки опасных предметов найдено не было.