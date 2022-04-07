США обсудили с Евросоюзом усиление давления на Россию

7 апр. 13:51

США обсудили со своими союзниками в Европе пути усиления давления на Россию и планы предоставления Украине дополнительной военной помощи. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Документ был опубликован по итогам прошедших в Брюсселе двух встреч министерского уровня с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Сначала прошли переговоры в формате США и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция). Участники встречи предупредили, что готовы к "другим сценариям", если не удастся вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки.

По словам Прайса, Блинкен встретился со своими коллегами в "евротройке", чтобы обсудить общую решимость добиваться того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он пояснил, что стороны согласились с тем, что наилучшим исходом является дипломатическое решение, подразумевающее взаимное возвращение к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако отметили готовность к другим сценариям, если это будет необходимо.

Затем состоялась встреча с участием Блинкена и министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии и Франции Лиз Трасс, Анналены Бербок, Луиджи Ди Майо и Жан-Ива Ле Дриана. На заседании была подтверждена "приверженность поддержке Украины".

Кроме того, стороны поговорили о том, как лучше всего продолжать работать с целью изоляции России на международной арене, а также увеличивать давление на Кремль. Они также рассмотрели "планы предоставления дополнительной гуманитарной и военной помощи Украине", передает ТАСС.