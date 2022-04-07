Касым-Жомарт Токаев: "Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана"

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев опубликовал в The National Interest свое видение геополитической ситуацию и рассказал про реформы в Казахстане. "Вестник Кавказа" предлагает ознакомиться со статьей в переводе The Steppe.

События, разворачивающиеся на постсоветском пространстве, сложны, но не остановят движение нашей страны вперед. Российско-украинский конфликт — трагедия, масштабов которой европейский континент не испытывал давно. Всего за два месяца до начала [российской спецоперации] Казахстан пережил собственную трагедию: общенациональные демонстрации, переросшие в беспрецедентное за тридцать лет независимости страны насилие. Мы все еще приходим в себя от этих ран, но мы полны решимости извлечь уроки и смело решать проблемы и двигаться вперед.

Евразия всегда была динамичным регионом, но необходимо приложить согласованные усилия, чтобы сохранить его мирным, открытым и процветающим. Как президент Казахстана, крупнейшего постсоветского государства после Российской Федерации, я должен бороться за эти цели.

Как государства, имеющие самую протяженную границу в мире, — Казахстан и Россия — поддерживают особые отношения взаимного сотрудничества. При этом у нас также есть глубокие традиции дружеских отношений с Украиной. Мы уважаем территориальную целостность, как это делает подавляющее большинство стран мира.

Надеемся на быстрое и справедливое разрешение конфликта в соответствии с Уставом ООН. Я нахожусь на прямой связи с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, призывая к диалогу и мирному урегулированию боевых действий. Казахстан желает и может продолжать свою роль международного посредника.

К сожалению, ситуация на Украине — не единственный шок, постигший этот уголок Евразии. Наша страна все еще восстанавливается после трагических событий января этого года, когда мирные протесты переросли в насилие. Мы должны гарантировать, что насилие не повторится. Первым шагом является признание того, что законные интересы нашего народа могут быть выражены без страха перед насилием или преследованием. Следующий шаг – принять меры.

16 марта я представил реформы, которые будут направлены на модернизацию Казахстана и ускорят ее. Они предназначены для решения социально-экономических и гражданских проблем, высказанных гражданами Казахстана. Мы слышали их голоса громко и ясно.

Страна приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усилению системы сдержек и противовесов. Коррупция и кумовство недопустимы. Концентрация политической власти и накопление богатства в руках немногих должны быть обращены вспять, если страна хочет процветать.

Мы вступаем в новую эру демократических преобразований в Казахстане. Основные государственные органы, такие как аппарат президента, парламент, местные администрации, а также судебная и правоохранительная системы будут основательно реформированы. Будет нулевая терпимость к пыткам.

Политическая власть будет перебалансирована, переходя от "суперпрезидентской" к "нормативной президентской" модели правления. Благодаря новым конституционным поправкам полномочия парламента будут усилены, будет введена смешанная система голосования, включающая списки политических партий и одномандатные округа, а также будут сняты барьеры для формирования новых политических партий, что обеспечит политическое разнообразие.

Будет создан новый Конституционный суд, что повысит силу и прозрачность судебной власти; главному судье потребуется подтверждение сената.

Я добровольно ограничил полномочия своего офиса, сократив число сенаторов, назначаемых президентом, с пятнадцати до десяти. Из десяти назначенцев половина теперь будет рекомендована Ассамблеей народа Казахстана, совещательным органом, объединяющим различные этнические группы нашей страны.

Возможно, самое главное, конституционные изменения отдадут больше полномочий акимам (губернаторам) районов, городов и сельских округов. Отныне они будут полностью подотчетны народу.

Наше правительство внимательно прислушивалось к гражданскому обществу и общественному мнению при разработке этих реформ. С экономической точки зрения наша система должна работать для всех людей, а не только для некоторых, как это часто бывало в прошлом.

Неинклюзивный рост не является устойчивым. Более того, огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на рабочий и средний классы.

Правительство понимает необходимость срочного решения проблемы неравенства. По мере роста экономики должны расти и средства к существованию. Правительству поставлена задача разработать программу повышения заработной платы и сокращения бедности. С этой целью я распорядился увеличить минимальную заработную плату на 40%, а также повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. Налоговое бремя малого бизнеса сократится, в то время как на добывающие компании ляжет большая и более справедливая доли экономического бремени.

Эти реформы представляют собой переломный момент для нашего народа. Мы выбираем ускорение, а не стагнацию. И мы полны решимости. Нам еще далеко идти. Как внутри страны, так и на международном уровне партнерство по-прежнему является единственным способом построить лучшее общее будущее мира и процветания. Мы хотим укрепить нашу трехдесятилетнюю крепкую дружбу и сотрудничество с Европой и Соединенными Штатами.

Только вместе мы сможем направить Евразию к этой цели.