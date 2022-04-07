Мишустин: панику в магазинах удалось остановить

7 апр. 13:39

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что российским властям удалось остановить панику в магазинах.

По его словам, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет.

"Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат", - сказал он в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

"Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - обратил внимание он.