В Кисловодске под колеса "Газели" попала пенсионерка

7 апр. 13:29

В Кисловодске водитель "Газели" сбил 86-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на улице Умара Алиева утром 6 апреля.

Как отмечается, водитель автомобиля поворачивал на стояночную площадку и не сбил пенсионерку из-за невнимательности. Врачи диагностировали у пенсионерки травму головы.

За рулем грузовика находился 20-летний житель Кировского округа со стажем вождения 2 года. Ранее в этом году молодого человека уже привлекали к ответственности за то, что не пропустил пешехода. По факту ДТП проводится проверка, передает "Ставропольская правда".