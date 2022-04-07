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В Кисловодске под колеса "Газели" попала пенсионерка

В Кисловодске под колеса &quot;Газели&quot; попала пенсионерка

В Кисловодске водитель "Газели" сбил 86-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на улице Умара Алиева утром 6 апреля.

Как отмечается, водитель автомобиля поворачивал на стояночную площадку и не сбил пенсионерку из-за невнимательности. Врачи диагностировали у пенсионерки травму головы.

За рулем грузовика находился 20-летний житель Кировского округа со стажем вождения 2 года. Ранее в этом году молодого человека уже привлекали к ответственности за то, что не пропустил пешехода. По факту ДТП проводится проверка, передает "Ставропольская правда".

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