Водитель не справился с управлением и устроил ДТП с тремя жертвами в Казахстане

7 апр. 13:21

Три человека погибли в ДТП в Павлодарской области, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Авария случилась на автодороге Павлодар - Кызылорда в 20 км от Экибастуза. Накануне в 16.45 32-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, и автомобиль упал в кювет.

Трое пассажиров - 1966, 1976 и 2008 года рождения - от полученных травм умерли на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир, 1987 года рождения, госпитализированы с травмами.

Идет досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.