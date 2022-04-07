Граждане Армении мыслями в НАТО и ЕС, а связи с РФ хотят ограничить – шокирующие итоги соцопроса

Вчера в армянских СМИ были опубликованы результаты социологического исследования "Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания". Опрос проводился специалистами экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского Госуниверситета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Респондентам задавались многочисленные, вполне безобидные по форме и содержанию вопросы, призванные зафиксировать общие социально-политические ориентиры армянских граждан. Однако ответы, данные на них рядовыми армянами, не могут не удивить, а если говорить о Москве – удивить неприятно.

Так, 34,1% респондентов указали, что для обеспечения безопасности Армения должна состоять… в военном блоке НАТО. При этом только 29,1% респондентов в вопросе "зонтика безопасности" склоняются в сторону ОДКБ. 26% - не считают гарантом безопасности для Армении как один, так и другой военный блок, а 10,7% и вовсе не имеют представления об этих структурах.

То есть, блок НАТО в Армении сегодня популярнее, чем союзный ОДКБ, который, несмотря на все объективные проблемы, стоит на страже государственности своих стран-членов, что подтвердили и январские события в Казахстане в этому году.

Бесспорно, подобные умонастроения можно объяснить фрустрацией армянского населения в связи с тем, что ОДКБ не вмешалась в Карабахскую войну 2020 года против Азербайджана. Однако здесь будет уместным напомнить сказанные президентом Владимиром Путиным еще в 2020 году слова о том, что Карабахский регион не является территорией Армении и, более того, Ереван никогда не признавал независимость карабахских армян. Соответственно, с точки зрения международного права, Нагорный Карабах был и остается территорией Азербайджана, заявил Путин, фактически обосновав невозможность России и ОДКБ вмешаться в данный конфликт. Разъясняют ли этот неудобный факт армянской общественности политики, или же они предпочитают, сбрасывая с себя груз ответственности за поражение в войне, разгонять русофобские настроения в обществе? Ответ очевиден.

Впрочем, вернемся к опросу и его настораживающим итогам. Так, наиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Евросоюзе (46,1%). За нахождение в ЕАЭС отдали голоса всего 28,7% респондентов, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не известно об этих объединениях. Тут прямо все как в русской пословице "Сколько волка ни корми – все в лес смотрит". Армения получает беспрепятственный и беспошлинный доступ на огромный рынок ЕАЭС, а также российский газ по низким ценам (если европейцы платят по 1500 долларов за кубометр, то армяне – всего 145 долларов). Тут невольно возникает вопрос – если наши армянские союзники так уж сильно стремятся в ЕС, то есть смысл начать применять к ним и "европейские" газовые тарифы? Тем более, что согласно результатам опроса, 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить их с ЕС и США. Тут, как говорится, без комментариев…

В контексте невесть откуда взявшихся симпатий к НАТО можно напомнить и о распространившейся ранее информации на российском телеграмм-канале ВЧК-ОГПУ, связанном с российскими силовыми ведомствами. Там отмечалось, что в конце марта официальный Ереван после визита главы МИД Арарата Мирзояна в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе запросил консультации с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" из-за обострения ситуации в Карабахе. Конечно же, сделано это было без какого-либо согласования с Москвой. Впрочем, обращение Еревана за консультациями к НАТО не должно никого удивлять. Ведь для рядовых армян НАТО важнее ОДКБ, а "демократическое" правительство Пашиняна ну никак не может игнорировать общественное мнение. Тут, кстати, нет никакого сарказма – в конце концов, армянский премьер действительно выступал на байденовском "саммите демократий" антироссийской направленности. Так что, очередной после Саакашвили отец кавказской демократии ведет свой народ к светлому будущему. Без России, но с Европой.