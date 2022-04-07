Участникам финансовой пирамиды, обманувшим 231 человека, вынесли приговор в Узбекистане

7 апр. 13:05

В Кашкадарьинской области Узбекистана вынесен приговор местным жителям, продававшим поддельные акции иностранных компаний из списка NASDAQ.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, они были задержаны в 2020 году по подозрению в организации финансовой пирамиды.

Установлено, что мошенники представлялись сотрудниками иностранной компании Nasdaq Unique Finance, которая якобы проводила сделки с акциями компаний из биржевого списка NASDAQ.

Обвинения были предъявлены по ряду статей Уголовного кодекса Узбекистана "мошенничество", "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей", "незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности".

В итоге двое подсудимых были приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое - к восьми годам и шести месяцам в колонии строгого режима.

Правоохранители установили, что от действий организаторов пирамиды пострадал 231 человек, в общей сложности они купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 млрд сумов (почти $1,3 млн).