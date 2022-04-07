В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в саммите G20

7 апр. 12:55

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в вопросе участия Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20) будет ориентироваться на организатора - Индонезию.

"Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что позиция по участию будет определяться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Напомним, саммит G20 запланирован на Бали в ноябре 2022 года.