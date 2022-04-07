Мишустин: Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом

7 апр. 12:51

Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша страна полностью обеспечивает себя - более чем на 100% - зерном и растительным маслом, рыбой и мясом", - сказал он в ходе доклада в Госдуме.

Далее он отметил высокий уровень обеспечения российскими аграриями - свыше 80% - "по картофелю, молоку и овощам. Зачастую это продукция малых и личных хозяйств".

В этой связи Мишустин отметил, что правительство продолжало субсидировать закупки сельхозтехники отечественного производства из федерального бюджета, а также программы льготного лизинга.