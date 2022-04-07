Зеленский встретится с потенциальными гарантами безопасности Украины

7 апр. 12:44

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу потенциальных гарантов безопасности Украины.

"Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантов будущих, это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля", - цитирует его ТАСС.

Украинский лидер пояснил, что это не весь список, а лишь те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что есть страны, которые сами заинтересованы в статусе гаранта безопасности Украины, и есть государства, которые в таком качестве рассматривают украинские власти. По его словам, Киеву важно понимать, "какие из этих стран готовы на полную поддержку, а какие - нет.