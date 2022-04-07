Россия приветствует итоги встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе

7 апр. 12:35

Москва "позитивно" оценивает решение Баку и Еревана запустить процесс мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшая накануне вечером в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, завершилась договоренностью о начале подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.