В Ставрополе возбудили дело по факту избиения водителя такси

7 апр. 12:25

В Ставрополе найден мужчина, избивший водителя такси. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным полиции, мужчина и девушка ехали в такси. Услышав разговор клиентов между собой, водитель решил, что они не собираются оплачивать поездку, поэтому попросил их это сделать заранее. Разгорелся конфликт, в ходе которого пассажир ударил водителя, а затем сбежал вместе со своей спутницей.

Перевозчик получил травмы и обратился в больницу. Клиентом такси оказался ранее судимый 32-летний житель Ставрополя. Возбуждено уголовное дело, передает "Ставропольская правда".