Европа намерена отказаться от бриллиантов из России

7 апр. 12:09

Европейские бренды ювелирных украшений отказываются от закупок бриллиантов российского производства. В то же время санкции российского сырья не касаются и поставки не ограничены.

Так, руководители швейцарской люксовой группы Richemont, включающей, в частности, такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre, объявили о приостановке закупок бриллиантов из российских алмазов, пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что поводом для отказа послужило то, что в составе Совета по ответственной ювелирной практике – Responsible Jewelry Council (RJC) состояли участники российской компании "Алроса".

Напомним, что компания находится под санкциями США и Великобритании, также эти страны запретили ввоз российских алмазов.