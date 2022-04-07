Российский посол вызван в МИД Франции

7 апр. 11:59

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, он принял такое решение на фоне "непристойных и провокационных сообщения российского посольства во Франции относительно бесчинств в Буче", передает РБК.

Ранее в соцсетях посольства России были размещены несколько постов, касающихся событий в Буче. Например, 6 апреля там появилась цитата главы МИД РФ Сергея Лаврова, в которой он заявлял о "западно-украинской пропагандистской машине", пытающейся "нагнетать истерию" вокруг видео из Бучи. Глава внешнеполитического ведомства пояснял, что это лишь предлог для саботажа идущих переговоров.

Там также разместили видео, в котором бывший украинский депутат называет события в Буче инсценировкой, которая создана для нагнетания интереса международной прессы.