7 апр. 11:53

ЗАГ: В России диагностировали COVID-19 у 14,3 тыс человек

ТЕГ: коронавирус, здравоохранение в России, здравоохранение на Кавказе

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 14 355. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 35 304 человека, умерли – 287.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 17 955 120. Справились с болезнью 17 105 946 жителей страны, умерли – 370 889 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве - 1004, Санкт-Петербурге – 715, Свердловской области – 684, Республике Башкортостан - 468, Московской области – 445, Челябинской области - 445, Ростовской области – 419, Нижегородской области – 411, Воронежской области – 409, Саратовской области – 351.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 142 жителей региона. В Дагестане и Кабардино-Балкарии выявили 32 случаев заражения, в Ингушетии – 28, в Чечне – 23, Карачаево-Черкесии – 20, в Северной Осетии – 14.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 495 млн, из них более 6,1 млн человек скончались.