РКН установил "меры понуждения" в отношении Google

7 апр. 11:52

Роскомнадзор вводит "меры понуждения информирующего и экономического характера" в отношении американской компании Google LLC, которая не соблюдает российское законодательство. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Речь идет об информировании поисковиками пользователей интернета о нарушении российских законов и о запрете на распространение рекламы Google LLC и ее информационных ресурсов.

"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации", - пояснили в РКН, добавив, что он также не борется с распространением информации запрещенных в РФ экстремистских организаций.

В службе добавили, что с апреля 2020 года произошло около 60 инцидентов, связанных с дискриминацией YouTube контента российских СМИ, а также государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.