Сын взял два займа на имя отца в Карачаево-Черкесии

7 апр. 11:39

Молодой мужчина взял два кредита на своего отца, не сообщив ему, и потратил все полученные деньги. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

С потерпевшим - 47-летним жителем Черкесска - связались коллекторы микрофинансовой организации, только тогда он узнал, что на нем "висит" долг.

В общей сложности на ничего не подозревающего мужчину были оформлены два займа на 19 тыс рублей, которых он не получал.

Полицейские направились в Москву, в головной офис финансовой организации, и выяснили, что к совершению преступления причастен 22-летний сын потерпевшего.

"Он воспользовался паспортными данными отца для получения займов, а деньги потратил по своему усмотрению. Молодой человек в ходе опроса дал признательные показания", - пояснили в полиции.

По факту мошенничества открыто уголовное дело.